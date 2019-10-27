2019年西拉雅趣飛車賽，銀獎10萬則是由「哇！戰車」拿下。（劉秀芬攝）

2019年西拉雅趣飛車賽，銅獎7萬元由「古早味套圈圈」奪得，也是現場大人小孩最愛的造型車，隨時都可以看到小朋友圍在車旁玩套圈圈。（劉秀芬攝）

西拉雅趣飛車賽 吸引逾萬人入園同樂

2019年西拉雅趣飛車比賽27日於走馬瀨農場熱鬧登場，不但報名參賽隊伍是歷屆最多，入園同樂的遊客也逾1萬2000人，破歷年紀錄，一度讓台84線大塞車，比賽最後由「SUPER BANANA」以出眾的外型和精巧的工藝擄獲評審團的心，贏得金獎20萬元。

由交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處舉辦的台灣自行車節系列活動－西拉雅趣飛車，今年邁入第六屆，吸引48支頂尖團隊報名，最後由40隊「決戰走馬之巔」，競逐45萬的總獎金。

除了無動力造型車競賽之外，主辦單位為打造「黃色主題派對」，當天10點前穿黃衣免費入園，還推出嗨翻全場的樂團表演、趣味的親子活動、特別的電動自行車、滑步車體驗、最具西拉雅特色的農產展售，還有市價超過10萬元的摸彩品。

今年的賽道關卡將比賽的刺激性與西拉雅特色合而為一，有「二寮追日」、「壩頂甩尾」、「175飄移」等，順利通過終點第五關「抱走芒果」的選手，就可以抱走玉井最有名的芒果冰。

此屆參賽造型車從動物、古早味遊戲到陸海空盡出的交通工具，無奇不有，甚至為了符合今年加入評分的黃色元素，居然不約而同地有超過3組香蕉造型車。比賽最後由「SUPER BANANA」以充滿F1賽車的流線型設計，突破重重障礙，超高的完成度獲得第一名，贏得金獎20萬元。

銀獎10萬則是由「哇！戰車」以些微之差拿下；銅獎7萬元由「古早味套圈圈」完美的完成此次比賽，更是這次現場大人小孩最愛的造型車，隨時都可以看到小朋友圍在車旁玩套圈圈。

評審代表邱惠琳老師特別說到，今年在得獎隊伍上面、相當難以選擇，除了創意與風格迥異、各有千秋，同時在賽事表現也非常亮眼，每一隊幾乎都成功完賽，讓評審們更難取捨，而且辦到第6屆的西拉雅趣飛車競爭是一年比一年還激烈，每年結束後都會非常期待來年參賽者的驚喜。

今年更首次由評審們選出「最佳摔車獎」，讓擁有精美造型又摔得最漂亮的「嗡嗡追蜜蜂」奪得，驚喜加碼讓關卡失利的隊伍們不氣餒，誓言明年捲土重來。

西拉雅國家風景區管理處處長許主龍表示，今年報名隊伍數是歷年最多，競爭也是最激烈的，希望未來有更多來自台灣各地實力堅強的創意團隊，讓西拉雅趣飛車成為指標性的比賽，也藉由西拉雅趣飛車活動讓更多人了解西拉雅的美，廣邀親朋好友一起來西拉雅賞遊。

(中時 )