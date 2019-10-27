桃園市-桃園市原住民族教育協會CMopasay隊，榮獲社會組第三名獎金6萬元。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

屏東縣-青山國小、高雄市-高雄市拉阿魯阿文教協進會，分別榮獲學生組、社會組第二名獎金8萬元。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

桃園市-八德國中榮獲學生組第六名獎金3萬元。（台中市政府原民會提供／陳世宗台中傳真）

全國第9屆原住民族語戲劇競賽，26、27日兩天由台中市政府原住民族事務委員會承辦；於國立勤益科技大學匯川堂進行為期二天族語戲劇競賽角逐。學生組、家庭組、社會組分別由高雄市-興中國小／布鼓拉夫兒童藝術團、桃園市-吉哈拉愛家族、台北市-雲豹隊等，勇奪第一名殊榮。

第9屆原住民族語戲劇競賽頒獎暨閉幕典禮，27日由原住民族委員會夷將.拔路兒主任委員親自蒞臨恭賀勉勵參賽的隊伍；本年度競賽全國計有13個縣市、35個隊伍、16語別，參賽選手共計629名，經過兩天激烈的競賽，各組冠軍終於出爐了。

本次競賽學生組、家庭組、社會組分別為各13隊、10隊及12隊。各組冠軍隊伍如下：

一、學生組

第一名 高雄市-興中國小／布鼓拉夫兒童藝術團

第二名 屏東縣-青山國小

第三名 基隆市-基隆八斗高中原民班隊

第四名 南投縣-仁愛國小

第五名 花蓮縣-0 pangcah kita隊

第六名 桃園市-八德國中

二、 家庭組：

第一名 桃園市-吉哈拉愛家族

第二名 台東縣-王家劇團

第三名 花蓮縣-Bowyak山豬隊

第四名 台中市-mudrimudritan琉璃家族

第五名 台北市-Kntuy／跟對家族

第六名 高雄市-放學後的族語時光

三、 社會組：

第一名 台北市-雲豹隊

第二名 高雄市-高雄市拉阿魯阿文教協進會

第三名 桃園市-桃園市原住民族教育協會CMopasay隊

第四名 嘉義縣-puku貓頭鷹隊

第五名 花蓮縣-Palimaay家族

第六名 宜蘭縣-瑪嘎巴嗨文化藝術團

台中市政府原住民族事務委員會指出，本競賽透過戲劇方式，增加族人學習族語趣味性並自然提昇其族語聽、說、讀及寫的能力，另自原住民族語言發展法通過後；凡參加原住民族特考及公費留考的族人，必須先取得族語認證，未來習得使用族語將會是族人一大優勢，而本競賽確實能增加族人學習族語成效，並帶動學習族語的風氣。

(中時 )