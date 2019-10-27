海巡署艦隊分署第一基隆海巡隊27日13點接獲通報：於潮境外0.2浬處有「慈O號」漁船翻覆，共有5人落海， 3人已先被附近友船「協○號」漁船救起，目前尚有2名人員待救，海巡隊獲報後立即派遣線上100噸艇趕赴現場救援，於15分鐘後抵達現場，將落海者救起。

據指出，海巡隊巡艇到達事發海面，發現陳姓船長及1名釣客共2名趴在翻覆漁船上待救援，因現場狀況危急，海巡人員立即實施救援部署，慢速靠近翻覆漁船，將救生圈等救生器材拋向船長及釣客，逐一安全救起並給與熱水及毛巾保暖。

船長表示今天上午6時40分出碧砂漁港海釣，13時許發現漁船後艙進水，立即開始抽水，但不到10分鐘漁船就因為大量進水，加上風浪過大翻覆。經海巡人員檢視船長及釣客均無外傷，經初步處理後，載返碧砂漁港，獲救之船長對於海巡人員即刻成功救援表示非常感謝。

基隆海巡隊呼籲：海象瞬息萬變，呼籲民眾駕船出海，要檢查相關航行設備及機械狀況，並隨時留意氣象資訊，注意自身安全，若發生緊急狀況，請盡速撥打海巡「118」服務專線，海巡人員定會於第一時間馳赴現場救援，確保民眾生命財產安全。

(中時 )