國際扶輪3461地區27日在文心森林公園舉行扶輪日活動暨反毒公益園遊會，反毒遊行共有兩千多人踴躍參與。（盧金足攝）

台中市衛生局長曾梓展強調，毒品防制初段預防工作很重要，市府在現場活動設攤，利用仿真毒品教育民眾辨識毒品外觀。（盧金足攝）

國際扶輪3461地區27日在文心森林公園舉行扶輪日活動暨反毒公益園遊會，其中，反毒遊行共有兩千多人踴躍參與，從市議會步行至活動場地，宣告反毒決心；另扶輪社也捐款50萬元予「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，協助台中市長期安置兒少，累積未來教育及發展基金，愛心公益園遊會所得也將全數回歸公益團體攤位，盼以實際行動為下一代營造良好生活環境。

活動包括反毒遊行、公益園遊會、根除小兒麻痺計畫募款、社區服務捐贈、捐血活動、舞台表演及扶輪故事館等，其中，反毒遊行由國際扶輪3461地區社員們率領超過兩千人的反毒遊行隊伍自市議會廣場出發，分為文心及惠中兩路路線

，沿途呼喊「反毒作伙來，台中亮起來」的反毒口號，最後步行至文心森林公園會合，宣誓台中市拒毒決心。

市府祕書長黃崇典在社會局長彭懷真陪同下，代表市府受贈扶輪社捐款50萬元，款項將運用於「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，協助台中市長期安置兒少，累積未來教育及發展基金，不因貧窮而限制未來發展，同時協助他們得以自立脫貧，黃崇典回贈國際扶輪3461地區總監謝東隆感謝狀，表彰扶輪社長期熱心公益慈善。

社會局長彭懷真表示，感謝扶輪社捐款協助弱勢兒童就學就業，市府編列預算推動「兒童與少年未來教育及發展帳戶計畫」，透過每個月提撥一筆金額至弱勢兒童帳戶的方式，幫助他們求學或就業所需，意義重大，並號召社會更多人加入愛心做公益行列。

衛生局長曾梓展強調，毒品防制初段預防工作很重要，市府在現場活動設攤，利用仿真毒品教育民眾辨識毒品外觀，防止經由假借咖啡包、奶茶包等形式，滲入社會角落，並呼籲民眾千萬不要輕易地接受來路不明的食品。

今日活動包括市府祕書長黃崇典、都發局長黃文彬、衛生局長曾梓展、社會局長彭懷真、國際扶輪3461地區總監謝東隆等人均到場共襄盛舉。

(中時 )