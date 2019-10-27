國際扶輪3462地區與台中市警察局進行校園犯罪預防宣導，並結合中山醫學大學附設醫院等，進行C肝的篩檢活動。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

國際扶輪3461地區27日在文心森林公園舉行扶輪日活動暨反毒公益園遊會，其中，反毒遊行共有2千多人踴躍參與，宣告反毒決心；國際扶輪3462地區與台中市警察局進行校園犯罪預防宣導，並結合中山醫學大學附設醫院等，進行C肝的篩檢活動；扶輪社友為善同行，長期熱心公益慈善，為社會付出。

國際扶輪3461地區捐款50萬元予「兒童與少年未來教育及發展帳戶」，協助台中市長期安置兒少，累積未來教育及發展基金，愛心公益園遊會所得也將全數回歸公益團體攤位，實際行動為下一代營造良好生活環境。

國際扶輪3462地區，除現用的地區獎助金及各扶輪社募集的1百萬元外，另有全球獎助金C肝防治全民篩檢案共美金16萬元，總共累計約6百萬元，於近期內將執行的分別有南投日月潭扶輪社、彰化西北扶輪社以及彰化中區社，配合政府實施C肝的篩檢將創歷史紀錄。

台中市警察局犯罪預防指出，依據我國毒品危害防制條例，大麻屬於2級毒品，為中樞神經迷幻劑，吸食後會產生心跳加快、妄想幻覺、口乾、眼睛癢等現象，急性中毒時會產生記憶及認知能力減退、焦慮、憂鬱、多疑、失去方向感等症狀，長期使用會造成造成記憶、學習及認知能力、減退體重、增加免疫力、降低、不孕症等。

台中市衛生局長曾梓展呼籲，民眾勿輕易接受來路不明的食品，如發現親友行為作息及交友狀況出現異狀，可致電24小時免費專線0800-770-885或加入台中市政府毒品危害防制中心官方Line，將有專業個管師提供諮詢服務。

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(中時 )