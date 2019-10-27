藝人宥勝去年跟著台灣史上第一支南極長征隊挑戰南極點，《前進南極點》歷經2年的籌備，歷時2個月零下30度低溫的生活，天天都是生死交關。今（27日）首映會導演楊力州以及南極長征隊的夢想導師宥勝、極地教練陳彥博和兩位大夢青年林語萱及吳昇儒時隔一年再度相聚，親自與觀眾分享冒險旅程的幕後祕辛。

團隊鍛鍊了一年才出發南極挑戰，導演楊力州表示當地惡劣的天氣、團隊的磨合和器材的保護，都是很大的挑戰。楊力州提到: 「出發第2天台灣團隊就跟冰島團隊爆發衝突。原本每人每天應該要攝取7000卡的熱量，冰島團隊竟只為每人準備870大卡」。由於天氣險峻及人為誤判糧食備量增加了冒險的難度，也把原本挑戰的580公里路程，縮減為330公里，大家負面情緒都不斷飆漲，「心魔」是這場旅途中最大的考驗，在險峻的環境冒險，不只是體力的磨練，更是心理素質的考驗。

《前進南極點》歷經2年的籌備。（盧禕祺攝）

宥勝提到在南極的日子「方便不方便」讓他非常崩潰，自己在南極幾乎每晚都抱著「救命恩人」尿袋一起睡覺，他連忙解釋因為晚上帳篷外實在太冷，無法出去上廁所，但尿袋就算放在帳棚內也會結冰，所以大家都抱著尿袋睡覺。曾經有一次忘記把尿袋放入睡袋，讓半夜想上廁所的他面對結冰的尿袋不知所措。更有一次尿袋不小心破掉，讓他連忙起來洗衣晾衣，衣服一掛出去立刻結冰硬梆梆，引起眾人大笑。而宥勝則在出發後在考量各種因素後宣告放棄，轉為團隊最有力的後勤補給，更被楊力州則形容是「被藝人耽誤的美食家」，常常端出自創美食驚艷全場。

宥勝回憶創業的痛，「我那時候抱著剛出生的兒子，並看著死掉的公司，頓時覺得整個人空了」，他形容心像是被挖了個大洞、像死掉一樣，他表示經歷過才對自己重新認識，認知到自己適合的位置，透露自己短期內還是沒放棄創業夢，不過這次低調謹慎進行。《前進南極點》將於11月4日晚上10點在Discovery頻道播映。

(中時 )