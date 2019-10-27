台中市府環保局今年9月查獲中火放流水「硼」嚴重超標24倍，台電趕在21日期限前提送陳述意見書，提到將建置汙染防制設備加以改善。台中市府28日將共同對外公布說明裁決結果，由於中火一年5次違規已屬重大違規，市府之前已撂重話，「不排除重罰最高2000萬元，或者勒令停工。」明天裁決結果備受矚目。

環保局今年9月19日對中火5到8號機組放流水隨機採樣送驗，查獲「硼」濃度每公升高達121毫克，遠超出標準5毫克24倍，尤其中火今年1到9月遭查獲5次放流水不符標準，已屬重大違規。

由於硼汙染嚴重，衛生局根據國家環境毒物研究中心研究，經動物實驗食入大量的硼，會影響男性生殖器官健康，孕婦懷孕時暴露到硼，也可能生產體重偏低、出生缺陷及成長遲緩的幼兒，中火將放流水排放至大肚溪出海口，嚴重破壞環境。

環保局表示，中火陳述意見中提到將建置汙染防制設備，盡速投入改善，但中火「硼」濃度超標24倍，已屬嚴重違規，「穿著西裝改西裝」並非好方法，應以最快時間徹底全面改善，市府依規邀集學者專家諮詢，預計10月底前做出處分，目前市府完成學者專家諮詢程序，訂於明天上午公布裁決結果。

市府強調，過去全國環保單位針對電廠著重在空汙防制，台中市長盧秀燕上任後，強力要求鎖定中火等前30大固定汙染源強力稽查，這次環保局跨科室針對空汙、水汙、廢棄物全方位深度稽查，在環保局團隊仔細比對台電文獻報告，赫然發現原廢水「硼」恐高達500毫克／公升，查緝發現確實違規超標，未來將全面針對電廠各項汙染物常態性稽查。

(中時 )