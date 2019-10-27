Janet和大霈今（27日）出席Discovery 25週年活動「探索生活節」，新戲剛殺青的Janet透露最近看了很多國片，如《陪你很久很久》、《江湖無難事》等片，讓她有許多啟發，「以前拍戲怕自己表現不好，但這次感覺開竅了，想再多學一點，甚至去美國多進修」。

Janet（右）和大霈出席Discovery 25週年活動「探索生活節」。（盧禕祺攝）

Janet與老公因工作常常聚少離多，彷彿談遠距離戀愛，直呼：「我們已經2個月沒見，小孩都快忘記爸爸了」。她28日將帶著2歲兒子飛到美國找老公George，並計劃今年跨年和老公、兒子在冰島一起看極光度過。她也透露接下來半年將與兒子短暫分離，換她一個人在台灣工作打拼，並興奮公布正在籌備的全新節目《決戰水下伸展台》，節目全在水下進行，是全球首創水下實境節目，目前號召全球自由潛水者和水下攝影師，預計明年5月開始錄製，大霈也透露將以神秘之姿參與其中。

Janet日前小產，她表示身體差不多都復原，對於孕事一切順其自然，沒有刻意備孕或是調理體質，「我覺得要傾聽自己身體的聲音，就會知道自己需要什麼，例如MC（生理期）前我會很想吃牛肉」。她也透露兒子最近學會翻白眼逗人笑，鬼靈精怪的樣子相當可愛。

大霈日前獲得金鐘獎生活風格節目主持人，她大笑說得獎後最開心的人是Janet，「得獎當下她立刻傳語音訊息給我，直喊了20個爽字」，同時也懊惱表示當天得獎感言時忘了感謝Janet，直說Janet是自己做外景節目的根源，「我高中、大學看《瘋台灣》就覺得這工作好爽」，不過坦言實際參與節目後發現許多辛苦之處，常常與師姐Janet分享心情，在她低潮谷底時，Janet一句話「活在當下」拉她一把，讓她繼續堅持下去。

Janet（右）和大霈出席Discovery 25週年活動「探索生活節」。（盧禕祺攝）

大霈工作邀約變多，不論戲劇、音樂、電影都有參與，據悉將在明年暑假推出電影新作《消失的情人節》首度擔綱女主角，將與入圍本屆金馬男配角的劉冠廷帶來愛情喜劇，該片由陳玉勳執導，李烈、葉如芬監製等金牌團隊打造，令人期待。

Discovery歡慶在台25週年，今（27日）在美堤河濱公園舉辦「探索生活節」，動員旗下13個品牌，邀請全頻道國內外明星主持群包括Janet、大霈、陳彥博、法比歐、迺哥、艾德史塔福（Ed Stafford）、亞曼達吉賽（Amanda Giese）、白銳勻（Ryan Pyle）輪番上陣與粉絲互動，晚間由「登月大使」林宥嘉壓軸登場，用歌聲嗨翻粉絲，帶粉絲享受熱情不設限。

(中時 )