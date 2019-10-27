2019鯤鯓王平安鹽祭在27日下午返本還原(鹽)儀式後圓滿結束。（雲管處提供／劉秀芬台南傳真）

2019鯤鯓王平安鹽祭在27日下午圓滿結束，今年活動有許多創舉，最特別的是博杯挑戰賽，由來自仁德的曾同學博得最高杯數21杯，打破了平安鹽祭16年來紀錄，獲得5萬元獎金，不少人打趣說，明年國運籤要請她來幫忙博杯。

今年平安鹽祭於兩天舉辦多項參與式體驗活動，包含中英文廟宇導覽解說，民眾除了了解南鯤鯓代天府的廟宇奧妙與王爺傳奇之故事外，更將限定版的「抱‧平安」平安抱枕及小方巾帶回家，每一位遊客都是心滿意足的離開會場。

而在炎熱的10月天，大小朋友動手DIY，透過鹽讓冰塊快速降溫，搖搖冰沙樂讓小朋友玩得開心也吃得健康；另外還有面具彩繪-「就將面師趣」傳藝體驗活動更是傳遞了王爺信仰無形的文化資產。

交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處處長徐振能表示，平安鹽祭三部曲，首部曲請鹽儀式、二部曲祈福開幕活動，及平安鹽祭最後一道重要儀式，三部曲─「返本還原(鹽)」，手持已完成儀式的瓦片，將鹽撒在鹽田之中，極富代表性與其意涵，不僅僅是將天鹽歸返回原地，期許參與活動的民眾都能夠平安順利。

今年平安鹽祭兩日遊客數約10萬人次，再加上進香團的香客，總人次達到約13萬，雖然活動已順利落幕，北門鹽鄉小鎮仍有許多美景值得細細體驗，雲管處歡迎遊客使用「擴大國旅秋冬旅遊補助方案」，至12月31日前，全台不分年齡，住宿每人補助1000元，另外還有團體旅遊優惠補助。

(中時 )