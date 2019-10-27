反韓民眾以擴音器大聲表達訴求。（陳信翰攝）

國民黨總統參選人韓國瑜今天參加北部首場青年政策論壇，再提鼓勵大學生、研究生出國交換。韓國瑜表示，未來台灣的青年一定要與國際接軌，有雙語能力，很多人講些風涼話，但是他完全不在乎。

根據中央社報導，與此同時，一邊一國行動聯盟、台灣基進黨則在場外抗議，高舉「一枝穿雲箭，市長變不見」及「作業還沒交，為何放寒假」等標語，但遭警方團團圍住，而現場的韓國瑜支持者也不甘示弱，高呼「韓國瑜當選」的口號，雙方隔著馬路互嗆，場面十分火爆，但並未發生衝突。

韓國瑜今天晚上在台北出席北部首場「走出同溫層」青年政策論壇，與100位40歲以下青年對談，韓國瑜也在現場重提「中英雙語教育」及「鼓勵大學生研究生出國交換」的青年政策。

韓國瑜表示，台灣下一代的孩子，必須全部實施中英文雙語教育，大學生及碩士班7個年級，只要在這兩個前提下，有意願、有實力，不能英文不會說，到阿拉伯地區阿拉伯文不會講，若是有實力且準備好了，就可以出國當交換學生一年。

他說，很多人酸言酸語講一些風涼話，但是他完全不在乎，因為他知道青年將來會面臨到什麼挑戰，沒有雙語跟國際移動能力，將來站在人生的拳擊舞台上，第一個回合就會被打趴下來。他那個年代還可以語言不好，但是未來台灣的青年一定要與國際接軌，有雙語能力。

韓國瑜指出，他跟國政顧問團已經看到台灣青年未來的挑戰非常巨大，而且時間並未站在台灣的年輕人這邊。

(中時 )