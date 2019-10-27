男星Gino上節目時透露一個塵封23年他一直不敢說的校園時期故事，他表示小時候晚自習幾個同學集體「玩碟仙」，沒想到發生憾事，當中一位女同學竟被附身，甚至還有上新聞。

Gino在《麻辣天后傳》中表示，小學時同學們在晚自習休息時間玩碟仙，沒想到碟子真的動起來，他們問「你現在心情好不好？」碟子就跑到「不好」，接著問「你現在在這嗎？」碟又跑向「在」的位置。但他們又好奇想知道碟仙到底在哪個位置，於是開始發問，突然有人問「是在我們之中嗎？」，碟仙這時緩緩地到「是」的位置上，突然當中一位女同學全身抖動，，Gino便大喊「手不要放掉。」

Gino表示小時候玩碟仙，當中一位女同學慘遭附身中邪。（圖／翻攝自youtube）

但這位女同學還是被神秘力量甩出去，直到她自己走回來聲音已變，還用男生的聲音說：「這個人我要帶走」，接著開始失控瘋狂大笑、亂跑，所有人衝上去抓住她，但抓不住。

直到一位原住民同學開始用原住民母語念念有詞，這位中邪的女同學才速度變慢到倒地昏倒，所有人立刻通報學校並將她送到醫院。

Gino小時候玩碟仙被記大過 女同學還中邪進精神病院

事後他們才知道，一切都是有因果關係。幾個月前，女同學和幾名學長一起去溜冰時，她和冰宮（溜冰場）保全起了衝突，幾個男生為了維護漂亮女同學，竟和保全衝突之下打了起來，當中有兩位學長因為此事被打成植物人，其中一位更在一個月後過世，Gino表示就是這位過世的學長入這位女同學的身體，企圖將這位女同學帶走，最後這位女同學傳聞休學進了精神病院。

(中時電子報)