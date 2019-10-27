韓國瑜今（27）日晚間青年論壇時指出，他的兩岸政策，就是遵守中華民憲政體制，捍衛中華民國主權，兩岸恢復對話，台灣內部要有共識。他強調，台灣民主化值得驕傲，未來中國大陸都可以參考，台灣民主得來不易，大陸民主化可確保兩岸和平發展。

韓國瑜首先指出，他很開心交朋友，現場很多人都聽過旁邊的人討厭韓國瑜，但韓國瑜說他沒有放棄年輕人的未來。韓國瑜說可以討厭他，不投票給他，但必須了解他，他最關心年輕人！

韓國瑜說，大家這兩三年過得好不好？以前他騎野狼，白天念大學，晚上當警衛接線生，韓問大家這幾年來過得如何，充滿信心？憂心匆匆？同齡新加坡人如何？上海同齡的人？曼谷、東京，與大家比起來，誰優誰劣？未來是旭日東昇？非常擔憂大家，最近談政策，全部實施中英文雙語教育，大學研究所，2個前提，有意願有實力之下，出國交換學生一年，如果沒有語言能力，第一回合就被打趴！

國政顧問團團長張善政則說，在意年輕人未來，他唯一兒子不到30歲，在國外念書，不回來的話只有他一個人。他1976年出國念書，當好是轉淚點，經濟起飛，政治開放，可以高談闊論。

張善政舉例，蔡丁貴是康乃爾同學，問回台灣幹甚麼？但是後來蔡丁貴也回台灣，又在台大土木系當同事。新加坡當時看到台灣來的，有點羨慕，因為台灣比新加坡好，但是現在不是如此。

有人問，青年政策，怎樣讓學生留在台灣，腳在年輕人身上，只要經濟繁榮政治咖放，人就回來了。雖然不可能明天改變，只能慢慢讓台灣變好，讓台灣值得回去，回來不會後悔，包括像蔡丁貴也願意回來。

蔡玉玲表示，國政顧問團在討論政策時，都會討論每一項政策要花多少錢，就跟家庭一樣。但事錢不多時，投資年輕人才是最重要的事，這件事情事感觸最深，投資年輕人才是投資未來。

年輕人問到，對外界批評請假帶職參選的看法？

韓國瑜說，請假是依法律規定，蘇貞昌也有帶職參選。他在天意與民意徘迴不已，春節開始一直掙扎。但有一次民調衝起來，民調的確在藍軍是贏的，最後交給人民決定，他的確是有壓力！

有人問，高雄市政施政報告複製貼上，要怎樣證明做好總統？會簽和平協議嗎？

韓國瑜表示，既有市政有延續性，新創的例如雙語教育，招商引資（韓國瑜念出數據），這個城市是一鍋水在煮沸，是在動的。例如學生吹冷氣，珍珠媽媽三年的錢都準備好了，清水溝3000公里，但他不會往臉上貼金。其他如直線賽車、摩天輪也將在11月招標。

韓國瑜強調，可以討厭我，但必須了解我。

另外，對於兩岸政策，韓國於說，他會遵守中華民憲政體制，捍衛中華民國主權，兩岸恢復對話，對話也不是賣台，台商150萬在大陸。最後台灣內部要有共識。

韓國於強調，台灣民主化值得驕傲，未來中國大陸都可以參考。台灣民主得來不易，大陸民主化可確保兩岸和平發展。

(中時電子報)