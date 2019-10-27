據傳伊斯蘭國首腦巴格達迪在一場美軍突襲行動中喪命。伊拉克情報單位聲稱，他們提供巴格達迪的確切所在位置。土耳其則說安卡拉與美方交換情資，才促成本次行動。

美國媒體今天報導，美軍在敘利亞伊德利布（Idlib）地區發動突襲，伊斯蘭國（IS）首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）據傳已經喪命。

一名伊拉克情報單位官員告訴路透社，他們提供美國為首的同盟巴格達迪所在位置確切座標，為突襲行動鋪路。

這名官員說，伊拉克情報單位在逮捕兩名伊拉克人，分別為一男一女後，這兩名巴格達迪「核心集團」人士提供當局資訊，指出位在伊拉克西部沙漠的一處秘密地點，裡面藏有包含巴格達迪確切所在位置的文件。

另外，一名土耳其高階官員今天說，美軍在敘利亞發動突襲前約48小時，巴格達迪就已抵達他稍早據傳喪命的地點。他還說，土耳其早就知道美軍要發動突襲。

這名土耳其官員表示，土耳其軍隊事前就知道美軍將在伊德利布省發動突襲。他還說，土耳其會持續與「相關參與方」協調實地行動。

土耳其國防部表示，美軍在伊德利布省發動攻擊前，土耳其和美國軍事當局交換並協調資訊。

土耳其國防部推文說：「美國昨晚在敘利亞伊德利布省發動突襲前，土耳其和美國軍事當局進行資訊交換和協調。」

另外，庫德族為首的敘利亞民主力量（SDF）表示，他們與美國合作，對伊斯蘭國進行一場「成功」的突襲行動。這明顯是指稍早媒體報導，美軍在敘利亞發動的突襲。

敘利亞民主力量媒體辦公室負責人巴利（Mustafa Bali）以阿拉伯文發布推文說：「我們強大且有效的行動再次確認了我們的實力，以及阻止（伊斯蘭國）的決心。」

敘利亞民主力量司令艾布迪（Mazloum Abdi）推文表示，因他們和美國進行情報合作，才能達成這項「具歷史意義且成功的行動」。

法新社報導，敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，在昨晚一場以伊斯蘭國首腦為目標的突襲行動中，多名美軍從直升機空降至伊德利布省。

敘利亞人權瞭望台組織說：「美軍與伊斯蘭國聖戰士爆發衝突前，多名美軍從直升機空降敘利亞地面。」此前，美國媒體報導，巴格達迪在美軍降落的同一區喪命。

人權瞭望台組織表示，在敘利亞西北部土敘交界附近小村莊巴里沙（Barisha）展開的空降作戰行動，目標鎖定高階伊斯蘭國成員。

(中央社)