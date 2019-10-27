59歲黃姓男子10多年前與父親吵架，負氣離家，多年來靠在全台走透透打零工維生，和家人斷了聯繫，日前輾轉獲悉兒子已結婚生子，回到桃園街頭流浪，被桃警發現，娓娓道出過去，警方協助返家，黃子意外又高興，連忙迎進門，黃男愧對家人，頻頻向警道謝。

桃園警分局大樹派出所警員盧奕辰及黃書賢巡邏經過延平路時，發現59歲黃姓男子落寞坐在路邊，一查發現是失蹤協尋對象，黃男獲悉自己被通報協尋嚇了一跳，喃喃自語：「他們找我要做什麼？」

（警方提供/蔡依珍傳真）

警方帶返回派出所，黃男娓娓道出10多年前與父親爆發激烈爭吵，一起之下拋家棄子出走，隻身在外打零工過活，四處漂泊與家人未通音訊，輾轉獲悉當年離家時還在讀國中的兒子，如今已結婚生子，讓他思念不已，回到桃園火車站，但近鄉情怯，也愧疚不敢回家，才會在街頭流浪。

員警電聯黃先生的兒子，他得知父親的消息詫異又高興，也透露阿公已離世，黃男悔恨錯過回家奔喪，員警載他回家團圓，他按門鈴還一度猶豫，聽到家人聲音才勇敢踏進家門，感謝員警的協助。

(中時 )