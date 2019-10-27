原PO在PTT「笨版」發文，炫耀合照給朋友看，沒想到卻被對方回了一句「哇！狄鶯！」（圖/摘自PTT）

民進黨台北市議員高嘉瑜，喜歡在網路社群媒體上PO文享有高人氣。近日有網友在批踢踢上發文說自己捕獲野生高嘉瑜，興奮與其拍完照後與朋友分享，但沒想到朋友卻認不出高嘉瑜，反而驚呼「是狄鶯！」讓其他網友看了這點傻眼，對此，高嘉瑜也在臉書上給回應了。

原PO在PTT「笨版」發文，表示某天早上他剛出捷運站口，看到有人在發面紙，發現是高嘉瑜之後要求合照。原PO還打趣形容他們倆的自拍過程，高嘉瑜幕僚還不斷在一旁對高說，「眼睛張大一點！再大一點！」讓高嘉瑜忍不住回應「很大了好嗎！」

原PO事後炫耀合照給朋友看他遇見了誰，沒想到卻被對方回了一句「哇！狄鶯！」原PO了很傻眼於是上網發文與其他網友分享。

網友們看了合照後，紛紛留言，「狄鶯當年神正！歌仔戲界林依晨」、「狄鶯的五官年輕正爆好嗎」、「」。不過，卻有很多人將焦點擺在原PO將自己P圖的樣子，「為什麼你很像p上去的」、「本體是左手」、「你有三隻手」、「高嘉瑜會不會太巨了，她這樣有200公分吧」，原PO也哭笑不得地說，「貼圖拉最大了」。

而這則批踢踢也被高嘉瑜看到了，她在臉書上回應說，「小時候確實有同學說我像狄鶯。後來，有人說我像王菲、陳意涵。現在我是被政治耽誤的歌手」。

(中時電子報)