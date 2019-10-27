挑戰人體極限？醫師經常會遇上一些難以理解的案例，外科醫師陳榮堅就在節目分享了一個故事，一名女子被男友從後方肛門硬塞異物，因此急衝急診室，沒想到醫師在了解詳細病況之後全都傻眼。

陳榮堅在節目《醫師好辣》上表示，自己的學弟在近期遇到一名年輕女子彎著腰、急忙衝進急診，醫師問了半天對方都支支吾吾講說「肚子痛」、「肚子有被塞東西」。沒想到，問到最後才發現，女子的肚子裡竟被男友塞了一個鋼杯，「就是當兵在成功嶺會看到的那個」，讓他直呼真的難以理解。

女子竟被男友塞了一個鋼杯在肚子裡。（摘自YT《醫師好辣》）

陳榮堅提到，因為鋼杯形狀不規則，可能會刺破腸道，原本都已經替女病患麻醉了，他的學弟卻又不死心，想要徒手取出，接著他還真的靠小拇指勾到鋼杯的把手，而將整個杯子給抽出來。

對於這種令人感到荒唐的案例，陳榮堅也強調，雖然最後病患是取出了異物，腸道也沒什麼受傷，但真的沒事不要亂塞，何必要這樣找自己的麻煩呢。

(中時電子報)