在世界大賽先發並拿勝投是每位投手的夢想，即使是赫赫有名的巨投、太空人隊韋藍德，生涯在世界大賽先發6場0勝5敗，勝投還沒開張。而他的隊友、從未在季後賽先發的菜鳥投手厄基迪，今（27）日首次在世界大賽掛帥先發就拿下勝投。不僅小兵立大功，也可能是太空人逆轉戰局的關鍵。

太空人隊先發投手戰力不足，第4戰教練團原本打算投手車輪戰，厄基迪只是負責開局，能撐多久算多久。不料他卻投完5局，只被敲出2安，送出4K，無四壞球，1分未失拿下勝投。投球內容竟比前3號先發寇爾、韋藍德、葛倫基還精采。也使得太空人隊拿下重要的一勝，士氣大振，有機會回到主場封王。

24歲的厄基迪來自墨西哥，他成了繼1981年道奇隊瓦倫瑞拉之後，另一位在世界大賽先發並拿下勝投的墨西哥投手，但兩人的名氣完全無法相提並論。至於上一位在世界大賽奪勝的墨西哥投手則是2004年老虎隊羅培茲，但他是後援勝。

厄基迪在今年春訓改從母姓（原姓赫南德茲），因此大聯盟球隊指南竟找不到這位老兄。春訓結束他從2A出發，5月上3A、7月升大聯盟，例行賽出賽7場均為先發，戰績2勝1敗、自責分率3.95。被帶進季後賽後，對光芒、洋基都有上場後援且表現不差，也掙到在世界大賽先發的機會。

原本是墊檔的犧牲打，不料卻扳倒國民隊主力先發投手柯賓，表現意外驚艷！厄基迪表示，「我一直想像自己能夠參加世界大賽，並為球隊贏得勝利，這對我很重要、這對我很重要（因為很重要，所以說兩次），我為自己的表現感到驕傲！」

(中時電子報)