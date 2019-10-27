國民黨總統參選人韓國瑜27日在澎湖提到，澎湖擁有豐富觀光資源，現在卻只以台灣遊客為主，實在太可惜，若當選總統將研擬開放澎湖小三通，吸引更多陸客，但陸委會反駁，表示澎湖小三通早在10年前就開辦了；對此，韓國瑜競選辦公室晚間回應，強調澎湖需要的是落實的小三通，「陸委會、觀光局不要光說不練」。

韓競辦發出聲明指出，有關澎湖小三通，韓國瑜所表達的是「澎湖需要真正落實小三通」，例如透過固定航班，讓更多陸客來澎湖，而不是透過專案申請，或是借道金門再轉來澎湖的小三通，「請相關單位不要心不在焉，總是顧左右而言他」。

而澎湖縣長賴峰偉則進一步表示，現行澎湖的小三通實際上是「有小三通之名，無小三通之實」，原因在於一直沒有與大陸建立穩定的海陸航線，陸客大多透過金門進入澎湖，運能相當有限，前2年澎湖的大陸觀光客1年僅3000餘人，顯見小三通對澎湖尚無明顯助益。

賴峰偉說，上任後認知必須打通交通障礙才能帶動陸客成長，因此積極與大陸協調建立廈門、平潭與澎湖的海運直航、泉州晉江機場與澎湖馬公機場空運對飛。

由於事涉兩岸事務，必須獲得我方中央政府同意，因此賴峰偉盼未來中央能協助澎湖克服障礙，促進在地觀光成長。

(中時 )