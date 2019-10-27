國民黨總統參選人韓國瑜27日出席在台北的青年政策論壇，與年輕人進行溝通，同時也闡述自己的政見。（鄭任南攝）

韓國瑜今（27）日參加青年論壇，有人問為何會有特定媒體支持？韓國瑜回答，很多媒體打擊我，每天黑韓？比例是多少，為何沒有公正善良的人挺身而出？國家誰在執政？立法院誰過半？不監督執政黨都監督反對黨？

有人問韓國瑜，青年政策怎具體落實？執政經驗不多，如何信任？為何會有特定媒體支持？

韓國瑜指出，很多媒體打擊他，每天黑韓，比例是多少？為何沒有公正善良的人挺身而出？國家誰在執政？立法院誰過半？為何不監督執政黨，都監督反對黨？韓國瑜說，媒體之間有太多人的因素！第四權如何健康建構起來？

韓國瑜說，有媒體可能對我報導多，但也有很多媒體惡意黑他，有沒有人提出來？台灣有像他被黑成這樣？有沒有人幫他抱不平？

韓國瑜舉例，他22歲時，他的爸爸要他投周錫瑋的爸爸周書府，但他投林義雄的太太方素敏。不喜歡我沒關係，只拜託年輕人看一下我的政見。

(中時電子報)