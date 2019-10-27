台中市府新聞局長黃國瑋表示，市長盧秀燕感謝市府顧問李月娥對台中的貢獻，李月娥因另有生涯規劃而請辭，我們尊重與祝福她一切順利。（盧金足攝）

律師謝震武日前在政論節目炮轟國民黨總統參選人韓國瑜，引發韓粉熱議，他的妻子李月娥今年5月獲台中市長盧秀燕延攬到擔任市府顧問，但不到半年，已向盧辭職於11月1日生效，李月娥將接任台南市美術館副館長一職，由藍轉綠，是否與謝震武批韓有關，備受關注。台中市府新聞局長黃國瑋27日表示，「盧市長感謝李顧問對台中的貢獻」，李月娥因另有生涯規畫而請辭，市府尊重與祝福她一切順利。

由於李月娥對離開台中市府的因素，傳出是因台北與台中兩地通勤，加上屬意「要回歸博物館專業」，兩周前盧秀燕慰留後才批准她的辭呈，11月1日辭職生效，但李月娥傳出速找到下一個職務，轉與民進黨籍黃偉哲執政的台南市長，出任台南市美術館副館長一職。

李月娥來台中市府擔任市府顧問5個多月，其他官員對他的印象是為人低調，但能力極佳也有見地，從台北到台中，現在往南方前進，接任台南市美術館副館長。

文化不分藍綠，李月娥專業能力專注博物館及美術領域，但因台中市與台南市各為藍綠執政，謝震武重炮轟韓國瑜之後，妻子李月娥的選擇也成為注目議題。

對此，市府新聞局長黃國瑋表示，盧市長感謝李顧問對台中的貢獻，李顧問因另有生涯規畫而請辭，我們尊重與祝福她一切順利。

(中時 )