11月1日韓國瑜陳根德聯合後援會成立大會。(國民黨市黨部提供／蔡依珍桃園傳真)

10月31日中壢華勛公園。(國民黨市黨部提供／蔡依珍桃園傳真)

國民黨總統參選人韓國瑜將於本周五、六，10月31日、11月1日一連2天，展開桃園傾聽之旅，以大溪慈湖謁陵為旅程揭開序幕，除走訪3個廟宇參香，也將深入桃園10區與基層民眾互動，更將和6選區的立委參選人「合體」成立聯合後援會，展現母雞帶小雞、小雞挺母雞的團結氣勢，最高潮將是11月1日周五晚間在桃園經國重劃區封街舉辦的「桃園起飛造勢晚會」，可望6名立委和韓國瑜同台合體，展現藍營大團結。

韓國瑜2天桃園初步行程，10月31日上午10時抵達大溪慈湖謁陵，接著前往復興區角板山公園天幕廣場授旗給原住民後援會，中午小憩後，下午13點到大溪普濟堂參香、接著是大溪僑愛活動中心、八德陸光活動中心，傍晚15點半到中壢華勛公園、16點40分到平鎮區龍福路龍德街口和支持者相見歡，晚間在楊梅用膳不公開。

11月1日10點到觀音區甘泉寺參香、11點在楊梅區參加楊梅後援會成立大會、下午13點中壢慈惠堂參拜、13點45分到內壢海豐餐廳參加桃園市醫療長照界挺韓暨國民黨立委後援會，14點25分在中壢區原住民集會所號召姐姐妹妹「戰」出來，接著到平鎮區三崇宮參香。

11月1日傍晚將連跑3場黨籍立委聯合後援會成立大會，16點赴龍潭區參加韓國瑜呂玉玲後援會成立大會，18點在蘆竹區五福宮參加韓國瑜陳根德聯合後援會成立大會，19點25分則轉戰桃園區幸福路水岸二街口參加「桃園起飛造勢晚會」韓國瑜萬美玲聯合後援會成立大會，這也是韓這趟在桃園最後一個行程，預計壓軸是6名立委同場合體，營造大團結氣勢。

韓國瑜的桃園傾聽之旅走遍復興、大溪、中壢、八德、楊梅、觀音、平鎮、龍潭、蘆竹和桃園10區，和原住民、婦女、青年、醫療長照等各領域支持者互動，呼籲所有的庶民、藍軍支持者共襄盛舉。

(中時 )