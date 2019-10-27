民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝27日傍晚變身為鋼鐵人，陪民眾上街不給糖就搗蛋，一起過歡樂的周日。（陳育賢攝）

新竹風城瘋萬聖，民進黨新竹市立委參選人鄭宏輝抓住應景活動的吸睛力，其「輝熊愛玩俱樂部」27日傍晚特別推出萬聖嘉年華活動，自己變身為鋼鐵人陪民眾上街不給糖就搗蛋，一起過歡樂的周日。

鄭宏輝昨天晚間先參加了新竹市政府所舉辦的萬聖大遊行─動物搗蛋趴活動，他扮演「卡蹦公爵」與扮演「胡迪警長」的市長林智堅，以電影玩具總動員主人翁夥伴合體，共同帶領民眾大遊行。

風城瘋萬聖周日活動接續，鄭宏輝則變身為Marvel最新動作強片的鋼鐵人造型，與昨晚的卡崩公爵不同的風格，帶給現場民眾驚喜與歡笑聲。

鄭宏輝表示，他選擇扮演鋼鐵宏輝，原因是鋼鐵英雄象徵堅毅不拔、努力往前衝，捍衛世界和平。他說，他穿上這強大的鋼鐵衣，就是要宣示他面對困難勇不畏懼，守護新竹市民的決心。

鄭宏輝說，就像鋼鐵人拯救世界的精神，他要把握每1次帶給孩子幸福歡笑的機會，希望能讓新竹市變身成親子歡樂城，陪伴大家度過開心又精彩的萬聖節。

(中時 )