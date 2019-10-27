李亞萍、余天夫妻的二女兒余苑綺近日直腸癌復發，癌細胞從淋巴擴散到肝、肺，25日入院榮總進行化療，李亞萍每次談到二女兒病情總是忍不住擔憂情緒而淚崩，令人相當心疼。余家3個小孩是吳宗憲節目的常客，吳宗憲27日被問到此事表示：「我們在聚會的時候，全心努力為她禱告，希望她可以平安。」

余苑綺為小孩勇敢抗癌。（摘自余苑綺臉書）

余苑綺在誕下小兒子後傳出噩耗，令外界震驚，吳宗憲形容自己第一次聽到消息的感受，「對啊，我自己有那麼多孩子，聽到這樣的消息，心裡面真的非常、非常的悲傷，感同身受⋯⋯」他的語氣相當難過，余苑綺從女孩變成人妻、母親，一直陸續有參加他主持的節目，說吳宗憲看著余苑綺長大也不為過，沒想到卻聽到這樣的消息。

談到余苑綺，吳宗憲透露自己的印象，「她是全家最乖的女兒，每次來上節目都讓人覺得格外心疼⋯⋯」他祝福余苑綺可以早日戰勝病魔，陪伴2個小孩開心成長。余苑綺這兩天因化療食慾全無，李亞萍透露二女兒近日不斷嘔吐，但她除了擔心，似乎也只能在心底祈禱二女兒早日好轉，她語帶哽咽懇請外界幫忙集氣。

(中時 )