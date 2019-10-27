未表態選民會支持韓或蔡？他爆最關鍵一點

2020總統大選若藍綠對決，最新民調顯示未表態率高達37.2%，藍綠誰能搶到未表態這一塊？國會政黨聯盟新竹縣議員吳旭智直指，不容易被情緒搧動的中間選民，訴求的是具體的論述。

吳旭智在政論節目《楷道論政》指出，未表態者可能心中有支持者，但不想講，或檯面上的參選人讓他們選的意願降低，像40到49歲、50到59歲這個階段表態率也蠻低的，他們不容易被情緒搧動，可能他們會覺得現在的政策沒辦法解決他們的問題，因此中間選民訴求的是具體的論述。

而未來事件交易所，國民黨總統參選人韓國瑜連3周看漲，與民進黨蔡英文僅差2元，難道韓蔡差距真的拉近了？國民黨台北市議員鍾沛君表示過，去她在選舉時，未來事件交易所預測的行情價，比她想像的好太多了，她曾為此跑去問大學時的統計學老師，學術界的意見是它確實有參考的價值，但中間的數據準確度可能就不太一定，但它可以看見一個趨勢。

鍾沛君說，從這合理來解讀，韓國瑜最近確實有很多新聞事件和很多新的政見拋出來，聲量上漲的情況下，不管露出和正面的能量也許可以讓韓蔡差距縮小，有這個趨勢。但具體來講，和未來事件交易所的行情數字，沒辦法畫上等號。

(中時電子報)