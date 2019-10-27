周一（28日）西半部地區日夜溫差大，基隆北海岸、東北部地區及大臺北山區有局部短暫雨，尤其宜蘭地區及基隆北海岸地區要注意有大雨。午後南部地區及中部以北山區有零星短暫陣雨。氣象局PO出一張圖整理一周天氣，周二起北部、東北部轉濕涼，下雨範圍和時間將增加，溫度下降感受也明顯。

氣象局針對27日晚至周一（28日）時，對基隆市、新北市、宜蘭縣發布大雨特報。氣象局臉書粉絲團貼出未來一周天氣圖，北部的好天氣只剩周一，周二起北部就要轉為濕涼的天氣了。

周二起至下周日（10/29~11/3）東北風增強，北部、東北部水氣增多，下雨的範圍和時間也增加，溫度下降感受明顯，白天高溫約在26度，夜晚溫度則是20度；中南部地區則是午後偶有零星陣雨，白天比較暖熱，中午前後高溫30度左右，但傍晚之後氣溫降得快，夜間清晨會滿有涼意，屬於日夜溫差大的天氣型態。東部、東南部周二起東北風增強，水氣增多，下雨的範圍增加，早晚亦偏涼。

(中時電子報)