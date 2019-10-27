連續4年在台開唱的的日本搖滾名團Do As Infinity大無限樂團今晚（27日）在ATT SHOW BOX 大直舉辦台北演唱會，20週年最新專輯攜手合作的F.I.R.飛兒樂團更擔任演唱會嘉賓，兩團「青春世紀同框」同台演出，近千名歌迷嗨翻全場。

由吉他手大渡亮充滿爆發力的吉他聲揭開演唱會序幕，接連演唱動畫「棋魂」主題曲〈最後的GAME〉、人氣歌曲〈冒險者們〉立刻掀起演唱會高潮，緊接著他們演唱包括〈陽光斜坡〉、動畫「犬夜叉」主題曲〈深邃森林〉、動畫「犬夜叉 完結篇」主題曲〈沒有你的未來〉，以及金城武和中山美穗主演日劇《兩千年之戀》主題曲〈Yesterday & Today過往今昔〉等21首歌曲，令現場歌迷聽得如癡如醉。

大無限樂團伴都美子熱力開唱。（盧禕祺攝）

主唱伴都美子勤背中文問候「大家好，呷飽沒」，雖然手拿小抄但仍讓粉絲感到誠意十足，她前一天到象山當起觀光客，運動量大增讓她在台上大喊肌肉痠痛。26日台灣舉辦的同志大遊行也讓她印象深刻，在台上直呼「Love and Peace」。而去年在台灣演唱會上大讚滷肉飯好吃的團員大渡亮，這次則到寧夏夜市挑戰人生第一塊臭豆腐，「雖然味道有點怪，但真的很好吃，台灣最高！臭豆腐最高！」

演唱會最後，歌迷特別以〈We are.〉取代安可聲，用歌聲將大無限樂團重新喚回舞臺，整齊劃一的歌聲讓伴都美子都直呼厲害。同時， F.I.R.飛兒樂團登場、克服語言障礙一起合唱日文版的合作曲〈Forever Young ～永恆飛翔～〉，阿沁感性地說：「我在2005年的時候飛到日本看他們演唱會，那時候聽歌哭到不行，沒想到15年後可以在台上一起演唱、合作歌曲，對我而言就像是夢想成真！」建寧老師更讚大無限是日本最棒的樂團，希望可以把他們送上小巨蛋的大舞台。

大無限樂團伴都美子熱力開唱。（盧禕祺攝）

大無限樂團最後以〈遠行〉為演唱會畫下完美的句點。而活力無窮的大無限樂團十分貼心地在演唱會後與購買VIP票券的樂迷一對一進行合影，證明他們不只音樂魅力驚人，親民舉動更是擄獲所有樂迷的心。更有不少粉絲表示：「超值得！」大無限樂團20週年同名紀念原創專輯《Do As Infinity》已在台發行。

大無限樂團伴都美子與F.I.R.飛兒樂團的Lydia合唱〈Forever Young ～永恆飛翔～〉。（盧禕祺攝）

大無限樂團與F.I.R.飛兒樂團「世紀同框」同台演出。（盧禕祺攝）

大無限樂團與F.I.R.飛兒樂團「世紀同框」同台演出。（盧禕祺攝）

大無限樂團伴都美子受歌迷感動泛淚。（盧禕祺攝）

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