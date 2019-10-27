「世界12強棒球錦標賽」開打倒數計時，分配在C組韓國區賽事的古巴隊提前來台，將在28日至31日和國內球隊在新莊棒球場進行4場自辦熱身賽，全力備戰12強賽，而其實力如何？也相當令人好奇。

這4場熱身賽的前2戰由甫拿下亞錦賽金牌的中華隊迎戰，不過有些球員已加入12強賽中華隊，並非原來的完整陣容。30日則由中華職棒新軍味全龍出戰，31日最後一場則由中信兄弟把關，領軍的是二軍總教練林威助。

本次交流賽事將於現場售票，全場不分區300元，MOMO綜合台HD也將全程轉播，將於凱擘系統76台、中嘉系統117台轉播，網路部分則於中華棒協粉絲團同步直播。

至於本屆12強正式賽程，中華隊將從11月5日起連打3天，對戰波多黎各、委內瑞拉，最後一戰則是對決日本隊。中華隊場次票價分別為內野熱區2500元、內野一般區1800元及外野1000元。日本隊在桃園球場賽事的票價分別為：內野熱區1500元、內野一般區1000元、內野上層800元及外野300元。

(中時電子報)