毓繡美術館2019年壓軸大展，同步推出前館長李足新《心靈的歸宿》個展續集，與義大利藝術家尼古拉．薩莫利的《食人之道》個展；兩位當代寫實藝術家都在傳統中創新，雖有不同的生命情調，作品卻都震撼人心！
曾任清華大學教授的李足新館長，哲人已遠，典範猶在人間；毓繡美術館為他擘畫的《心靈的歸宿》第2階段個展，1樓仍維持館長復刻版的畫室布置，2樓展出他的經典創作和罕見的實驗性作品，開拓大家對寫實的想像界限，其中，還有許多珍貴的創作手稿，甚至在素描紙上隨意書寫的隻言片語，讓人更貼近館長的生活與思維。
尼古拉．薩莫利透過畫作、雕刻作品，表達對義大利藝術被經典束縛的不滿，意圖突破僵局、殺出萬重圍！因此以極端的方式將精心繪製的畫作，用手術刀「剝皮」，以硫磺潑灑「毀容」，透過不可逆的手法撕開藝術的「皮層」，從視覺的震撼到心理的衝突，讓人怵目驚心！由「食人」、「蝕人」破壞再造，建構進而解構的形貌，猶如自虐與虐人的歷程，牴觸習以常的美感經驗，也迫使觀者深刻反思，更是另一種「觀看之道」。
《心靈的歸宿》與《食人之道》展期至2020年3月1日；毓繡美術館採預約參觀制，國定假日與周一休館，開放時間周二到周日上午10點到下午5點（周四下午到3點）。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。