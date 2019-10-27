毓繡美術館展出前館長李足新《心靈的歸宿》續集。（廖志晃攝）

李足新館長畫作中消失的馬，與尼古拉的作品似有異曲同工之處。。（廖志晃攝）

尼古拉．薩莫利（右）在毓繡美術館推出《食人之道》個展。（廖志晃攝）

尼古拉將畫作毀容，怵目驚心，逼人深省。（廖志晃攝）

毓繡美術館2019年壓軸大展，同步推出前館長李足新《心靈的歸宿》個展續集，與義大利藝術家尼古拉．薩莫利的《食人之道》個展；兩位當代寫實藝術家都在傳統中創新，雖有不同的生命情調，作品卻都震撼人心！

曾任清華大學教授的李足新館長，哲人已遠，典範猶在人間；毓繡美術館為他擘畫的《心靈的歸宿》第2階段個展，1樓仍維持館長復刻版的畫室布置，2樓展出他的經典創作和罕見的實驗性作品，開拓大家對寫實的想像界限，其中，還有許多珍貴的創作手稿，甚至在素描紙上隨意書寫的隻言片語，讓人更貼近館長的生活與思維。

尼古拉．薩莫利透過畫作、雕刻作品，表達對義大利藝術被經典束縛的不滿，意圖突破僵局、殺出萬重圍！因此以極端的方式將精心繪製的畫作，用手術刀「剝皮」，以硫磺潑灑「毀容」，透過不可逆的手法撕開藝術的「皮層」，從視覺的震撼到心理的衝突，讓人怵目驚心！由「食人」、「蝕人」破壞再造，建構進而解構的形貌，猶如自虐與虐人的歷程，牴觸習以常的美感經驗，也迫使觀者深刻反思，更是另一種「觀看之道」。

《心靈的歸宿》與《食人之道》展期至2020年3月1日；毓繡美術館採預約參觀制，國定假日與周一休館，開放時間周二到周日上午10點到下午5點（周四下午到3點）。

(中時 )