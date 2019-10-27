傳記史詩電影《Rajah》以19世紀馬來西亞婆羅州為背景，改編當地第1任白人統治者詹姆斯布魯克（James Brooke）的傳記故事，由澳門賭王千金何超儀與金球獎視帝強納森萊斯梅爾（Jonathan Rhys Meyers）共同主演。何超儀第一次強納森合作，大讚他演戲非常投入，片中有跌倒戲，他都來真的，甚至腳跌傷都不自知、也不在意，非常敬業。強納森則承認自己超入戲，有幾場咆哮戲，要對著何超儀大吼，但收工後都有記得對她說「Sorry」。

何超儀（中）在電影《Rajah》飾演來自廣州的女軍閥。（852 Films Ltd提供）

強納森在叢林中拍戲，又熱又不適應，他表示還有下雨和蚊蟲都是擾人的問題，「在破30度高溫日曬下，身穿19世紀的羊毛衣造型，讓我體重不停下降，因為拍這部電影，瘦了快7公斤」，讓何超儀在旁驚呼也想像他一樣，強納森肯定笑說：「下星期你就會瘦了！」強納森在片中擔任各民族的協調者，也因此學習多種語言，不論馬來語、阿拉伯語、當地原住民的達雅語，甚至還會一些廣東話，強納森表示自己只好快速硬背，相當辛苦。

《Rajah》位於東馬古晉的拍攝地，天氣變化莫測，上一秒烈日曝曬，但下一秒狂瀉連續暴雷雨，何超儀在台灣媒體探班第二天，原要拍攝帶領部隊砲擊一呼百應的重頭戲，就因雷雨肆虐，劇組搭建的城門四周地上一片爛泥，導演喊停，讓等了一天戲的她，無功而返。不過她在等戲過程中仍與製片和武術指導討論起短刀搏擊的過招姿勢，她笑說：「華山論劍輕飄飄的，很唯美，但用刀就要更扎實的底子」。

何超儀夫妻一同進軍好萊塢，丈夫陳子聰（Conroy）擔任該片監製，和電影中另一監製羅伯阿林（Rob Allyn）在10年前的阿姆斯特丹電影節結識，當時羅伯不知道賢伉儷是名人，以為只是一對電影人鴛鴦，這幾年因為緣分走得近，也順勢合作開拍此片。陳子聰親力親為每天到片場監製，媒體探班他依然滿場飛，熱情招呼所有人，精神奕奕，羅伯則說這部片投注很大心血，開拍至今很順利，最大的希望是以這部電影到世界各地參展。該片下月殺青，預計明年在坎城影展初亮相。

(中時 )