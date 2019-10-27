韓國最長壽線上女團Brown Eyed Girls（B.E.G.），近期回歸歌壇，她們出演談話性綜藝節目《認識的哥哥》，當中主唱JeA自曝真的很感謝主持群中的主持人金永哲，她表示有段時間她心情並不是很好，感到相當憂鬱，多虧當時金永哲一直在她旁邊和她說話，幫助她轉移注意力，才沒有一直憂鬱下去。

Brown Eyed Girls主唱JeA近期上節目宣傳團體回歸，自曝很感謝該節目主持人之一的金永哲，在她低落時一直和她對話。（圖／翻攝自Youtube）

BEG的主唱JeA唱功相當非凡，先前也曾當韓國選秀節目《Produce 101》的歌唱導師，她近期在團體回歸出新歌，上節目宣傳時，自曝有段時間罹患憂鬱症，而《認識的哥哥》主持群當中的金永哲，當時為了轉移她的注意力，同樣的話重複七遍，甚至還會嗆她「我正在說話呢，妳沒在聽嗎？」。

JeA淚崩感謝金永哲，在她低落時一直和她對話，幫助她轉移注意力。（圖／翻攝自Youtube）

她在說這段故事時哭了出來，她表示相當感謝金永哲當時的嘮叨，因為她知道金永哲這樣做是為了轉移她的注意力，當時她也因為這個舉動，邊想金永哲幹嘛這樣而心情好轉，在節目中表示「真的很謝謝你永哲」。金永哲隨後也表示，「當時為了讓她可以想別的事情，所以就一直在旁邊嘮叨，憂鬱的時候，如果有個人陪你說話，那該有多好。」也讓JeA心中充滿感謝，而粉絲看到JeA現在的開朗，也相當放心。

BEG的主唱JeA上節目淚崩爆曾罹患憂鬱症

(中時電子報)