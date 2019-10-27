殺人嫌犯陳同佳來台投案爭議持續延燒，行政院長蘇貞昌連日批評馬英九、陳長文是「魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，態度十分強硬。馬英九基金會執行長蕭旭岑也不客氣回撃，指蘇貞昌騙完神明騙人民，誰才是魔鬼很清楚。

中時電子報舉行網路投票，請問你支不支持國民黨發動對蘇貞昌的倒閣案？結果不意外的一面倒，94％的投票者支持倒閣，僅有5%的人不知持倒閣，另外不到0.5％的人沒意見。

(中時電子報)