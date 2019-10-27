是否支持倒閣？ 網路投票結果太驚人 21:482019/10/27 中時電子報 丁世傑 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 行政院長蘇貞昌。（圖／資料照片） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 殺人嫌犯陳同佳來台投案爭議持續延燒，行政院長蘇貞昌連日批評馬英九、陳長文是「魔鬼跟魔鬼中的魔鬼一一現形」，態度十分強硬。馬英九基金會執行長蕭旭岑也不客氣回撃，指蘇貞昌騙完神明騙人民，誰才是魔鬼很清楚。 中時電子報舉行網路投票，請問你支不支持國民黨發動對蘇貞昌的倒閣案？結果不意外的一面倒，94％的投票者支持倒閣，僅有5%的人不知持倒閣，另外不到0.5％的人沒意見。 投票》蘇貞昌「魔鬼說」你是否支持國民黨發動倒閣？ (中時電子報) #蘇貞昌 #倒閣 #馬英九 也許您會感興趣 推薦閱讀 蘇貞昌的天良在哪 04:102019/10/23 時論廣場 陳同佳案立場多變 馬英九痛批：蔡政府髮夾彎 09:462019/10/23 政治 馬英九會古寧頭戰役英雄：和平繁榮不是天上掉下來 13:252019/10/23 政治 馬英九嗆小英 難道她是主權未定國家的總統嗎？ 10:322019/10/24 生活 徐國勇嗆記者藍委問該道歉或嘉獎 蘇貞昌這樣說 17:182019/10/25 政治 蘇貞昌魔鬼賣台者 04:102019/10/26 時論廣場 不滿近期蘇貞昌的誇張言論 部分藍委建議黨團提倒閣 19:132019/10/26 政治 蘇貞昌真假執行死刑 孫大千四提問 22:082019/10/26 政治 新聞透視》未堅持理念 蘇揆自我打臉 04:102019/10/27 政治要聞 韓國瑜拋留學生政策 蘇貞昌酸：國政團變善後團 11:222019/10/27 政治 政治熱門新聞 蔡英文三峽造勢空拍照曝光？網驚：高民調! - 政治 正妹韓粉闖小英親綠拜廟現場直播 笑喊：放心了! - 政治 韓粉新竹造勢俯拍圖曝光 網嚇呆：看不到盡頭… - 政治 特定媒體挺？ 韓國瑜：多少媒體黑我？ - 政治 謝震武妻子李月娥辭中市府顧問 外傳將接新職 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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