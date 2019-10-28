法務部(陳志賢攝)

行政院長蘇貞昌上周拋出死刑執行議題，指稱有些罪惡是天地不容，「死刑定讞就該執行」，蔡政府是否再執行死刑受到關注。法務部犯罪防治研究中心針對去年5、6月殺人案報導進行網路大數據分析，顯示殺人分屍案、親密關係殺人案最受媒體與民眾關注，案件相關報導增加時，民眾討論死刑議題的聲量也攀昇。

法務部犯研中心以KEYPO大數據關鍵引擎，整理出去年5至6月間，所發生的108件殺人案的7688則報導，報導數量排名前6名的案件，分別是台北華山性侵殺人分屍案、新北板橋情殺分屍案、台北男子刺死前女友案、彰化姨丈虐死女童案、桃園丈夫殺死妻子分屍7大塊案、台南男子打死叔公夫妻及外婆3人案。

其中第1名的華山分屍案，占前6件殺人案新聞報導量的37.88％，在分析的12天內總計出現1747則報導，平日每天報導146則。該項分析顯示，殺人分屍案、親密關係殺人案最受媒體與民眾關注，案件相關報導增加時，民眾討論死刑議題的聲量也跟著增加。

犯研中心分析認為，媒體對於殺人案的報導，有近半數的報導偏向加害人行為，對被害人關注較少，而且對被害人的報導多半是案情評價、情緒與刑罰訴求，較少關注被害保護議題。

國內因去年5至6月連續發生多起殺人、殺人分屍案，成為媒體關注焦點並引發民眾集體恐慌，甚至上個月國民黨主席吳敦義出席活動時，舉華山分屍案等案件為例，指蔡英文總統任內年年有分屍案，行政院長蘇貞昌嗆吳失言，批吳不該打嘴炮。

為此，犯研中心針對去年5至6月的殺人、殺人分屍案件的網路報導進行大數據分析，擬作為犯罪預防及刑事政策制訂的參考。

(中時 )