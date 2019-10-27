金曲歌后彭佳慧26日於華山Legacy舉辦「2019都市女聲：Hello, Julia. 草頭茱小姐-彭佳慧演唱會」，不過她近期為了該演出和新加坡的演唱會，壓力頗大，導致胃食道逆流和不慎眼角膜受傷，所幸檢查後沒有大礙，只要保持良好的作息和飲食，以及放鬆心情就能康復。

她雖身體不適，但上台後便全力以赴賣力開唱，一連飆唱多首80年代金曲，包括〈情歌手〉、〈不一定〉、〈貪婪〉，她說：「今天沒有你們想聽的主打歌，都是我想唱的，希望今天聽完後，大家可以重新愛上這些歌。」

彭佳慧開唱當天適逢台北同志大遊行，特別選唱張國榮的〈我〉，她透露之前開唱也曾跟大遊行撞期，「希望將〈我〉這首歌獻給為愛努力的大家」，搭配台上LED螢幕裡冉冉升起彩虹旗，氣氛感人，彭佳慧感性表示，出道23年，最感謝支持她的歌迷朋友，「一路上風風雨雨，但你們還是不離不棄聽我唱歌。」

她在安可橋段演唱全新自創曲〈我喜歡你〉、〈阿娜答〉，畫下句點。此外，彭佳慧明年將發行新專輯，近期也會配合影視作品推出新單曲。

(中時 )