蕭姓越南籍女子前年以480萬元購買羅東鎮一處房屋，事後得知屋外曾發生工人墜落死亡意外，遺體曾從屋裡「借道」運出，質疑買到凶宅，質疑前屋主吳女刻意隱瞞，控告詐欺，一審認為，房屋僅讓遺體借道而過，不算凶宅，判吳無罪。檢方上訴遭高院駁回，吳女無罪定讞。高院建議蕭女應尋民事訴訟解決。

判決指出，這處房屋曾發生工人跌落屋外水溝死亡，因無其他通道，遺體從房屋一樓借道而過，吳女2016年以約350萬元購買，再花100萬餘元裝修，2017年6月以480萬元售予蕭女。

蕭女因從社區住戶得知屋子曾讓工人遺體借道經過，認為吳女隱瞞房子是凶宅，控告吳女詐欺，一審審理時，吳女辯稱，她與蕭直到簽約才碰面，買賣前對方未提起「要乾淨，沒有死過人」，當時她沒想到借道一事，才沒有告知，非故意隱瞞。

法院認定，該死亡事件係意外，發生地點非房內，房屋僅提供「遺體借道」，不能算是凶宅，且前屋主賣給吳女時載明該屋非凶宅；另吳女曾花100萬餘元裝潢、電力設施等改良，未獲取不當暴利，判決無罪。

檢方認為，外國人對凶宅之定義及看法與國人不同，蕭女對房屋是否不乾淨很在意，為何房仲2次詢問吳確認時，吳都不提，甚至吳在一審準備程序時，對屋外有工人死亡，遺體借道仍否認知情，認定吳刻意隱瞞，提起上訴。但高院駁回，吳獲無罪確定。

但高院也強調，吳未告知遺體借道一事，是否影響契約效力？影響房子正常使用收益瑕疵情形？蕭可依《民法》主張契約不成立或行使減少價金等權利，循民事訴訟途徑處理。

(中時 )