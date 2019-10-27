陳嘉樺（Ella）27日參加公益路跑活動，一大清早5點多抵達現場，熱情帶領參賽者跳舞暖身，氣氛熱鬧，被問及過去同屬華研國際的師弟炎亞綸日前宣布離開華研，Ella直呼：「祝福他！」並表示「每個人都有自己的人生規劃。」

她當時也有看到炎亞綸在臉書的發文，誇讚炎亞綸寫得很好，「他自己也有所成長，也有曾經迷失過，這個就是一個成長的印記，我覺得生命就是會交會他很多事情，他自己是有智慧的人，他會越來越好的。」並鼓勵：「我相信每個人的人生都會有一些階段，但是我覺得人到某一種階段，都會自我成長，然後也會有對自己的期望跟期許，所以祝福。」

此外，她分享2歲多的兒子勁寶近來喜歡唱歌、跳舞，也很會說話了，學習能力頗強，她還形容兒子現有點欠揍，「我會叫勁寶你過來，講三次他才會真的衝過來，我就嚴肅說『勁寶，到底要媽媽叫幾次？』，他就會很可愛回『5次』。」讓她當下直喊：「真的想氣都很難，太好笑了。」

(中時 )