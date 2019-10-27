金曲最佳樂團「佛跳牆」時隔5年，將推出新作品《BJ肆》，佛跳牆由主唱戴佩妮（阿妮）、鼓手千千、鍵盤手牙牙、吉他手宣銘、吉他手陳君豪、貝斯手奧迪組成，新專輯採用Real Time同步錄音，在彩排室架設同步錄音的設備，邊玩音樂邊錄音，專輯僅花7天就完成，阿妮笑說：「這張專輯絕對是我出道以來，錄唱最快的一次紀錄。」

他們在2015年奪下金曲獎的最佳樂團、最佳編曲獎，成績亮眼，但隨後卸下金曲光環，各自回歸音樂工作崗位，期間只要6人聚在一起變幼稚、玩音樂、說笑吵鬧等，團員異口同聲說：「佛跳牆樂團秉持的就是沒有計畫就是最好的計畫，我們不求瞬間爆紅，只希望到60歲，佛跳牆還可以跳得起來。」

佛跳牆作品回歸到音樂的原點，他們表示：「玩音樂不需要太嚴肅！」於是從新專輯的取名就充滿樂團的幽默風格，「關於這些年佛跳牆到底做了些什麼，完全不需要解釋太多，音樂聽下去就對了。」

(中時 )