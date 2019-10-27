邁入第七屆的日月潭環湖馬拉松，今年同時成為亞培世界馬拉松大滿貫(Abbott World Marathon Majors, AbbottWMM)分齡賽台灣站唯一賽事，週日在日月潭鳴槍開跑，有超過 5500 位跑者報名參賽，其中包含來自 33 個國家地區 585 名國際選手，可見日月潭的魅力在國內外跑者間均有相當大的吸引力。今年報名42公里全程馬拉松的跑者有一千多名，參加29公里超半馬挑戰組的有三千五百多名跑者，參加六公里健走組的朋友逾一千多位。

亞培世界馬拉松大滿貫舉辦分齡賽(AbbottWMM Wanda Age Group Qualifier)，為針對40歲以上跑者所建立的賽事系統。40歲以上跑者可於一年積分期限中參加全球175場資格賽，以兩場最高的個人積分登錄世界積分排名，爭取2021年跑進世界六大馬的殿堂。

日月潭環湖馬拉松。(圖/主辦單位提供)

今年29公里超半馬男子組第一名由廖得富以2:00:07奪魁，女子組由姚宣瑜以2:20:16稱后。難度較高的42公里全程馬拉松男子組由許松明以3:11:10率先衝線，女子組第一名為杜香蘭成績3:20:30。

日月潭環湖馬拉松新增的六公里健走組別，讓跑馬拉松的親友及遊客也有機會淺嚐日月潭之美，也吸引不少身心障礙者家庭報名參賽，讓腦性麻痺、發展遲緩的「慢飛天使」孩童們更多機會接觸大自然與人群。今年參賽的有24組家庭48人，連同加油團達百人之譜。

已連續幾屆參與日月潭環湖馬拉松的南投縣副縣長陳正昇表示：「日月潭得天獨厚，南投縣好山好水，透過路跑運動讓世界看見台灣，掀起觀光熱潮，周邊飯店住宿一房難求，為地方產業注入一股活水。」

交通部觀光局日月潭國家風景區管理處處長洪維新表示：「今年日月潭花火音樂嘉年華系列活動已經展開，藉由路跑、音樂、煙火等動靜交錯的活動，炒熱觀光氣氛，繁榮地方經濟，歡迎國內外朋友來日月潭走走。」

主辦單位延續參賽選手「每跑一公里，捐贈一塊錢」的公益信念，已累積捐贈新台幣二百萬元給弱勢團體，今年善款將捐贈給南投縣麻煩小天使協會，幫助發展遲緩或身心障礙的孩童。

日月潭環湖馬拉松。(圖/主辦單位提供)

(中時電子報)