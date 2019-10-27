國民黨總統候選人韓國瑜的國防政見，頗受關注，據國政顧問團國防小組黃介正教授指出，韓國瑜所提國防建軍的重點，將放在「不讓對方下達動武決心」的目標；並強調會盡最大的努力，投入必要的資源，把國軍建設成國際放心、人民安心的新軍。此外，韓國瑜也曾公開說，若他選上總統，國防最高原則是保證任何情況不敢輕啟戰端。

韓國瑜國政顧問團國防小組已完成國防政見，並會持續傾聽退役老將等各項建言，適時提出主張。據了解，在考量國防建軍原本就是「持續」與「革新」的融合，而且韓國瑜軍人背景出身，也高度肯定國軍的努力與貢獻，若當選，將依當前建軍走向，責由軍方再提出革新與精進方案。

韓國瑜國防政策有10項優先政見，若當選，將在2021年新版《四年期國防總檢討》QDR提出，如大力投資軍事教育，優化國防採購，支持本土國防產業，同步完成《國防科技與產業發展戰略》等。其中，投資下一代國軍領導幹部，是未來國防改革之源頭。我國13所基礎和高級軍事院校之教育經費過低的事實，必須予以調整，將以10年為期，增加「中英文雙語教學」比例，使未來的指揮與參謀軍官及士官邁向國際化。

黃介正說，韓國瑜的國防理念建築在四個基本概念之上，「預防戰爭」、「持久戰力」、「軍民結合」、「軍紀榮譽」。他並指出，國民黨與韓國瑜認為國防建軍原本就是「持續」與「革新」的融合，也就是在既有的建軍計畫基礎之上，依據現代戰爭需求、可獲先進科技、管理模式創新、組織結構調整，與時俱進地進行改革。

國防建軍的重點，應該放在「不讓對方下達動武決心」的目標上，絕不做區域的麻煩製造者，而是要做一個負責任的印太區域安全夥伴。在韓國瑜授權下，黃介正這個月初，於美國舉行的台美國防工業會議中，發表演講說明韓國瑜的國防政見，充分讓美方了解。

至於韓國瑜所提10項國防政策，包括制訂國家安全戰略、持續充實「整體防衛構想」、優化國防採購、支持本土國防產業、國防預算有意義增長、基礎兵力需求檢討、驗證後備動員改革、大力投資軍事教育、重視基層部隊管理效能、以實戰需求建構軍陣醫學。

(中時 )