日本北海道函館驚爆警界醜聞，同一警署至少有7名男警，與同一名女警發生不正當男女關係，「北港香爐人人插」的劇情，引爆日本網友熱議。

據日本《文藝春秋》報導，日本北海道函館西警署「香爐共插」情事，內部幾乎無人不知，涉案男警至少7人，大多是已婚身份。而該女警年齡在20至29歲之間，短髮畫淡妝，外表較男孩子氣，但個性很女生，很會向男同事撒嬌。

「香爐案」之所以爆發，是因為去年8月份，女警與已婚直屬男上司到外地出差，卻在居酒屋爆發爭吵，居酒屋員工勸阻無效後報警，當地警方通知北海道警方，函館西警署的負責人甚至親自來領人，引起了巨大騷動。

之後兩人在訊問中坦承了不正當關係，而與該女警有不正當關係的男警也被一一爆出，最後，包括女警本人在內，共有13人遭到懲處。

知情人士透露，每次聚會上，男警間有一條不成文的潛規則，就是討論誰將喝醉的女警送回家。時間一長，幾乎所有北海道警員都知道了這個「花名在外」的女同事。

(中時電子報)