征戰NBA長達9個球季之後，騎士中鋒「TT」崔斯坦湯普生終於嘗到投進三分球滋味！崔斯坦湯普生在27日騎士出戰溜馬首節，「被迫」出手三分外線命中，不僅他自己比出三分手勢慶祝，就連「愛神」洛夫也都高舉雙手替他喝采。
當時打到首節還剩4分多鐘，崔斯坦湯普生奮勇搶到進攻籃板，且運球到三分線外，他才突然發現因為隊友先前出手沒有碰框，進攻時間僅剩不到5秒，讓他只好趕緊三分出手，沒想到這球空心命中，騎士此役110比99擊敗溜馬，摘下本季首勝。
自從2011年第4順位被騎士選上後，崔斯坦湯普生生涯前8季，總共三分球出手也才9次，且全數落空收場，如今總算讓他的生涯三分命中率，從原本的零，變成9.1％(投11中1)，只是向來在禁區討生活的他，暫無可能改練三分。
比起在乎自己投進生涯首顆三分球，崔斯坦湯普生更開心能幫騎士菜鳥教練貝萊恩搶下NBA執教生涯首勝，「我們需要這場勝利，貝萊恩也喜歡這一勝，畢竟他已擔任教練40多年，卻沒在NBA執教過，所以這依舊是個很大成就。」
(中時電子報)
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