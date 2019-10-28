《浴火鳳凰》

1990年播出，由潘迎紫、苗僑偉主演的《浴火鳳凰》，相信不少六、七年級生一定不陌生，除了在當時創下高收視，也曾被票選為最懷念的八點檔之一，去年還因為被發現劇中藏了一段涉及成年版對話的片段，再次掀起熱議，如今看回29年前的作品，前衛劇情仍讓大家直呼經典。

有網友之前分享長大後重看《浴火鳳凰》的心得，竟意外發現一段18禁的撩妹對話，在片中，龍天翔（拜鳥族長老的義子）希望潘迎紫（血鳳凰）和他繁衍下一代，並試圖以「難道妳都不為火鳥族的下一代想一想嗎？」為由說服對方，當女方拗不過他的熱情，回應「自己沒有學過繁衍火鳥族的功夫」時，龍天翔立刻含情脈脈地表示：「血鳳凰……這……妳自然就會懂的。」

「繁衍火鳥族下一代」的片段重新被翻出後，不少網友驚呼連連，紛紛笑虧「小時候到底看了什麼」、「根本騙砲」、「想打砲就說，還那麼斯文」，更驚訝當時劇情就如此前衛。而《浴火鳳凰》的編劇陳玥羽接受《中時電子報》的訪問，就透露那時候的小朋友都很純潔，不懂大人式玩笑，更表示也不怕當時新聞局的審核，笑說：「因為太紅，怕粉絲暴動」，足見《浴火鳳凰》當年的火紅程度。

《浴火鳳凰》故事描述，天魔族和拜鳥族之間戰火連年，雙頭魔怪「天魔」乘虛而入，使得拜鳥族死傷慘重，鳳凰神女「梅姬」眼見拜鳥族面臨滅亡關頭只好便緊急產下後代，新生的鳳凰女梅吟霜則成為天魔追殺的目標。而嘟啦星的幻波公子不忍天魔作亂危害世人，便派千年神獸嘟嘟下凡助陣，並且指示不老族的先知們一邊找尋金羽毛勇士的下落，因為金羽毛是梅姬的遺物具有法力，只有金羽毛三勇土才能協助梅吟霜擊敗天魔，完成復國大業，最後浴火鳳凰梅吟霜成功修成人形，並與心愛的金羽毛勇士有情人終成眷屬。

中視開播50年來創造不少經典戲劇、綜藝節目、重大新聞等，至今仍流傳在各媒體平台上，中時電子報自今10月28日起晚點九點，推一系列報導「黃金九點檔～中視50」，即針對中視重要經典節目再現外，並加入更多時代議題的結合下， 賦予更新生命，讓讀者回味這些跨時代巨作的演進歷程。

(中時電子報)