資深媒體人黃暐瀚。（圖／取自黃暐瀚臉書）

黃暐瀚在27日參加Yahoo TV鄉民大會時，模仿韓國瑜的郭子乾問，選戰到底出甚麼問題？只剩79天！到底有沒有機會扭轉戰局？

黃暐瀚妙答指出，如果以79天來算，去年11月24日往前推79天，台灣可能沒幾個人覺得韓國瑜會贏，所以79天還足以扭轉選戰！

黃暐瀚分析，可以分兩階段，目前各大民調都落後，而如果不請假，連翻轉機會可能都沒有，因為高雄市議會也非常有辦法，卯足勁把韓國瑜拖在高雄市議會。

黃暐瀚強調，韓國瑜想贏，有2個辦法，第一個是他的被討厭度要下降，第二個是討厭蔡英文的人要更多。就這樣簡單講完了。

黃暐瀚指出，韓國瑜的被討厭度，不管原因為何，如果沒辦法降低，只有一個辦法，就是討厭蔡英文的要更多。怎麼做到呢？黃暐瀚說，就是讓討厭韓國瑜變得不重要。

黃暐瀚舉例，詹惟元在西門町街訪年輕人，問兩邊的長照政策，先把照片貼起來，最後韓國瑜的得票數是蔡英文的3倍，結果一撕下來，「蛤～我怎支持韓國瑜？」討厭韓國瑜卻喜歡韓國瑜的政策，就是目前決戰點。

黃暐瀚強調，如果把每隔議題切開，例如要步要一例一休？要不要觀光客？要不要兩岸和緩？要不要回到WHA？會讓蔡英文與韓國瑜的喜好度變得不重要，而是未來4年的生活，最後比大小，就有可能贏，最後就有可能逆轉局勢！

(中時電子報)