移民躲冷凍貨櫃車偷渡英國釀成39死慘劇，傳出超過20名死者是持有大陸假護照的越南公民，當中更有人花費4萬美元企圖闖關，專家指出，人蛇集團大致提供頂級型、經濟型2種偷渡方式，支付的費用愈高，從家鄉出發到目的地的方式就愈快，風險也較小。

英國冷凍貨櫃車39死慘案，據信當中多數死者為越南公民。

英國廣播公司（BBC）26日報導，根據反奴隸獨立委員會（Independent Anti-slavery Commissioner）報告指出，人蛇集團一般提供2種偷渡服務，一種泛稱為頂級型，另一種則是經濟型。頂級型服務標榜能夠採取較直接的路徑到達目的地，路程中也會將偷渡客可能遇到的風險降到最低，譬如，人蛇集團會替移民辦理申根地區商務簽證，讓他們直接搭機前往法國巴黎，之後再前往英國。如果是經濟型，抵達英國的時程可能會長達數月。

胡志明市專研反人口販運的專家武米米（Mimi Vu）也表示，較便宜的偷渡費用約在10,000至15,000美元（約新台幣30萬至46萬元），偷渡方式比較艱難，甚至得在夜間穿越森林，另一個價格帶則落在40,000至50,000美元（約新台幣122萬至153萬元），可以搭飛機。後者的費用相當於居住在鄉村地區的越南人工作30年的薪水，武米米說，這對當事人來說根本是「天文數字」，不過許多家庭仍堅信錢花得值得，他們相信這能讓他們及孩子獲得更好的未來。

另一方面這也反映了越南以家庭為中心的文化，「所有事情都是為了家庭。」根據聯合國統計數據，每年越南移民透過走私前往歐洲的費用總計高達3億美元，為了圓夢，許多人和家人、同事甚至是地下錢莊借錢，如果旅程不幸失敗，他們還會再試一次，因為這是他們能夠回收成本的唯一方式。

不管選擇哪種方式動身，偷渡客最終都還是得躲到貨車或貨輪後艙通過邊界。過去，許多偷渡客表示他們是穿越大陸前往英國，不過實際上大多數越南公民都是循俄羅斯、東歐路徑抵達歐洲，大陸、法國、德國、俄羅斯、波蘭等都是偷渡客的中繼站，他們被要求在中繼國工作一段時間，接受雇主的剝削，除了支付第一階段偷渡旅程費用，另外也是幫人蛇集團賺錢。旅程最後階段的起點通常從法國開始，偷渡客可以支付人蛇集團一點錢，讓他們協助移民躲在貨車後車箱，或者，偷渡客也可以趁司機不注意時躲在貨車裡。

儘管所費不貲還得面臨重重風險，許多越南人拚了命也想出國，原因在於並非所有人都享受到國家經濟起飛的果實，尤其貧窮狀況在各地區的嚴重程度都不同。

武米米分析，從家鄉移居歐洲、英國的越南人其實大多集中在特定省分，例如第三大城海防市、北部省份廣寧過去就有豐富的居民移居英國歷史，近年來中部的義安、廣平、河靜三個貧窮省份也出現愈來愈多非法移民案例。據估計，每年越南約有18,000人移居歐洲，移居美國的每年則不到1,000人。

英國大概是越南人移居歐洲的首選，英國牛津布魯克斯大學（Oxford Brookes University）政治社會學講師巴柏（Dr Tamsin Barber）分析，除了最有可能獲得工作、賺錢寄回家，一方面也是因為當地有龐大的越南族裔群體，能協助新來者適應生活、找工作。此外，英國當地的越南餐廳、美甲沙龍院、甚至是大麻產業都非常需要較低技術的勞動力。不過巴柏補充，目前英國並未開放讓越南低階人才合法赴英的管道，因此許多人才會選擇冒險。

(中時電子報)