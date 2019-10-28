蔡阿嘎也注意到這篇PTT文，他在個人的臉書回應了，PO出比對圖。（圖/摘自蔡阿嘎FB）

PTT最近有人發文想尋找AV女優的名字，截圖一出，馬上就有老司機解答說是23歲的女優姬川優奈，不過仍有眼尖網友開玩笑說，「是二伯」。對此也讓蔡阿嘎截圖在臉書開玩笑回應說：「二伯號稱『北港姬川優奈』，講著講著，講久了就變真的了！」風趣回應讓許多網友看了噴笑。

有一名網友近日在PTT上詢問，「想神這位可愛女優」，影片截圖一出後，馬上就有專業老司機回覆說是「姬川優奈」、「應該是姬川沒錯，不過最近沒什麼新作，so sad」。不過，卻有更多網友歪樓回應，覺得撞臉蔡阿嘎老婆「二伯」、「蔡阿嘎自己也有講，蔡阿嘎都看這女優幻想二伯」。

然後，蔡阿嘎也注意到這篇PTT文，他在個人的臉書回應了，他說「PTT有人在問這位AV女優是誰？然後下面回文就...哈哈哈～二伯號稱『北港姬川優奈』講著講著，講久了就變真的了！」、「那我嘉義山下智久，講著講著....講久了...就會越看越像了」，逗趣發言讓網友們看了都噴笑。

其實在2017年就曾有粉絲私訊蔡阿嘎，認真表示放大對比照才發現，原來二伯撞臉了姬川優奈，當時蔡阿嘎也笑回說，「難怪我看片的時候都覺得有點眼熟?！！！」

(中時電子報)