「屏東縣小英姊妹會籌備會暨新住民姊妹會成立大會」總統府祕書長陳菊及民進黨中央黨部副祕書長林飛帆南下參加。（潘建志攝）

蔡英文總統屏東縣競選總部27日舉辦「屏東縣小英姊妹會籌備會暨新住民姊妹會成立大會」，總統府祕書長陳菊及民進黨中央黨部副祕書長林飛帆，南下授旗授證並致詞，爭取婦女及新住民選票。會後詢問「蔡賴配」是否成定局，林飛帆未證實但表示「很快會對外公布」。

林飛帆說，副總統人選決定權在蔡英文總統，時間已經接近，相信很快就會有結果出來。陳菊雖未提及蔡賴配，但她上台時提到賴清德，表示過去她擔任市長任內，常在施政滿意度上和賴清德拚第一名，拚得氣喘吁吁卻常是賴第一名，她第二名，「不過賴清德是我兄弟，他若是第一名，我一樣很歡喜。」

陳菊身為小英姐妹會全國總會長，在大會上授旗給屏東縣小英姊妹會總會長周春米，及新住民姊妹會長馬月娥。她指出，過去婦女的力量撐起半邊天，聲音卻只有一點點，現在則是很大聲，呼籲所有姐妹站出來投票支持小英總統。

她也提及，新住民在台灣的人數愈來愈多，對於台灣的影響力和貢獻很大，民進黨長期以來對新住民相當重視，也有相關政策來照顧，希望新住民一起支持小英總統連任。

屏東縣長潘孟安說，新住民是新台灣之子的媽媽，縣府為了讓她們能快速融入家庭、社會，提供了最好的學習環境，官方網站也有7種語言，方便新住民了解，希望大家共同為台灣來打拚和努力。

(中時 )