台灣各大觀光夜市總是有許多傳統美食小吃，每年更是吸引大批國內、外旅客前去造訪之地。日前有網友到地方粉絲團PO文表示「假日人潮眾多的士林夜市，竟有轎車直接開進去，令人簡直看傻眼」，此文隨即引來網友熱議討論。網笑「是GPS導航系統壞了嗎?」

士林夜市假日人潮擠得水洩，有駕駛將車開進夜市路中間。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

位於台北市著名的士林夜市，人來人往熱鬧的夜市，假日人潮更是翻倍，（27日）晚間有名網友向地方粉絲團《我是北投人》投書表示「士林夜市假日人潮眾多，晚上約9點時，一輛Honda駕駛將轎車開進整條大東路，攤商紛紛移動攤位，路過民眾頻回頭滿臉黑人問號不知發生什麼事，雖攤販是違規設攤，但車子開進去也造成用路人的不便」。照片中，一輛香檳藍的轎車，直接開進士林夜市大東路，攤商、餐車紛紛移動退讓，過路民眾頻回頭看車內駕駛簡直看傻眼。

轎車開進士林夜市裡，民眾紛紛讓路、頻回頭。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

網友紛紛留言表示「台灣真棒! 滿滿人情味」、「佩服他的勇氣」、「應該是導航」、「可能是導航壞了吧?」、「汽車自動駕駛惹的禍？」，另有網友表示「不是我幫她說話，我之前去10分寮瀑布也是一樣⋯GPS害得」、「一定是導航帶進去的，我自己也發生過一次，到沒去過的地方結果導航從夜市中穿過，整條攤販都移位，丟臉死了」,不過也有網友質疑「我很好奇一件事，如果導航出包，把駕駛人帶進（白天）市場或（晚上）夜市，駕駛人看到前面一堆人，一堆攤販 還是會衝著進去嗎？」

攤商、民眾紛紛退讓給轎車經過。（照片/《我是北投人》粉絲團 授權提供）

(中時電子報)