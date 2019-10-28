北部地區一名花甲之年的男子，臉書上認識正值「狼虎」之齡的女子，相約黃湯下肚之後，一起前往女方家裡過夜「蓋棉被純聊天」，事後大叔竟報警提告遭對方騎上去性侵得逞，更令他難堪的是，被「騎」後當天中午吃飯時還笑他是「軟茄子」、「沒路用」，所以不甘受辱非得提告不可。

這名提告被女人性侵的男子年紀已經60歲，是經由朋友介紹在網路《臉書》上認識40歲的女子，兩人網路上聊天很談得來，於是邀約外出吃飯，在幾番美酒之後，這名女子主動邀對方到她家「聊天」，「被害人」告訴警方說，原本他擔心被「仙人跳」拒絕前往，但是對方哀求且保證不會發生親密關係，他才「半推半就」一同前往。

當天晚上到了女子家中又繼續喝，報案人說，被告喝醉之後拉著他跳舞，還拍手機，接著牽著他進房間，脫去兩人衣服，還撫摸他的「下面」之後，就直接「騎」了上來。隔天中午吃飯時，還冷嘲熱諷說他「不重用」、「軟茄子」、「比外國人小」，讓他難以忍受憤而離去。

示意圖（達志影像/shutterstock提供）

庭訊時，被告說是因為她拒絕對方追求，且封鎖帳號斷絕聯絡，所以遭到故意報復。不過她也坦承有和對方脫掉衣服摟摟抱抱，但是因為對方「那話兒」硬不起來，根本沒有發生性行為。

檢方偵訊後認為，男翁在事發時沒趁機逃離及報警求助，身上也無明顯外傷，事後男方還多次要求見面溝通案件，並不符「遭性侵」常情，因此予以被告不起訴處分。

(中時電子報)