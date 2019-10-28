國民黨總統參選人韓國瑜民調仍輸民進黨蔡英文，新黨前新竹市議員謝治卻分析說，藍綠差距2020大概會差距50萬票左右，韓國瑜只要用一面旗就會贏。

謝治接受香港媒體《中評網》專訪時分析指出，蔡英文因執政縣市很少，如果台灣一半縣市是綠色執政，相對就有優勢，但目前蔡只能透過各地後援會的成立，搭配行政院團隊，但跟基層還是會有落差。韓國瑜則從南往北，讓選民看到，特別是讓知識藍、經濟藍重新再認識韓國瑜，對韓有信心。

謝治點出，這次大選，藍綠差距大概在50萬票左右，不會像2016蔡英文贏國民黨朱立倫300萬票這樣懸殊，親民黨主席宋楚瑜即使出來選2020，就此會宣告結束，因宋在藍綠對決之下，根本沒有空間。

至於2020是蔡贏、還是韓勝？謝治說，從12月25日的行憲紀念日開始，接著元旦升旗，到1月11日投票之前，各地會旗海飄揚，這樣的氛圍會感染選民，體認這場是中華民國存亡之戰，韓國瑜只要用一面旗就會贏。而蔡喊「中華民國台灣」，相對韓的「中華民國」，確實替蔡搶到不少票，但當明年元旦開始各地旗海飄揚，選民不會指著青天白日旗說，說這是「中華民國台灣」的國旗，投票前韓陣營再繼續喊「下架蔡英文」，選民進投票所就會冷靜想想，票投給韓。

(中時電子報)