CTWANT》劣石送陸加工 ViVa購物台上充高檔海撈千萬

VIVA購物台經常在購物頻道販賣翡翠、紅寶石、藍玉髓等名貴寶石，但有消費者花了200萬元購買後，另找公信單位鑑定才知根本不是「高檔貨」，而是劣質品，憤而向台中地檢署檢舉。而「台灣區珠寶工業同業公會」也收到投訴，調查後發現竟有和VIVA合作的廠商，將「染色假貨」當「台灣藍寶」販賣。而業者們透過該台賣珠寶，營業額估已達好幾千萬元。

「台灣區珠寶工業同業公會」副理事長蘇啟雄表示，他去年即收到客戶投訴，主動派員向VIVA購買寶石回來鑑定，「結果號稱是『藍玉髓』、『台灣藍寶』的商品，竟是拿普通白玉髓去染色，全在大陸加工。」

而「中華民國寶石協會」榮譽理事長詹有明也痛批：「我在購物台看到，馬上就覺得不對，除了價格便宜到誇張外，寶石顏色也不對，這等於是詐欺的行為，現在只能希望檢察官多找到一些受騙的消費者，才能好好法辦解決亂象」。詹有明並透露，有許多涉案廠商曾經找他合作遭拒絕，「我估計業者已經賣出好幾千萬元了。」

據悉，檢警目前已找到許多受騙的消費者，也陸續約談該台高層、以及購物專家「歡歡」與近20家廠商，並搜索查扣大批證物，目前朝詐欺罪擴大偵辦中。

ViVa購物台負責人戴頌雯表示，該台設有自己的品控部門，所有商品要公開販售前皆會經過審核，針對消費者指控買到的寶石是劣質品一事，因目前靜候檢警調查結果，不對外另做評論。本刊另外也在歡歡的臉書個人粉專上私訊，她先問記者「請問是關於什麼問題？」記者在提示問題並留下聯絡方式後，至截稿前仍未獲歡歡回應。（未完）（記者／李明軒）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)