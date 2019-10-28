疫苗史上第一次延後一個月施打，到底會不會造成冬季流感肆虐？醫師們都坦言「極有可能」，民眾自保之道就是「趕緊施打疫苗」，亞東醫院內科部副主任暨感染管制中心主任廖俊星醫師說，「一般流感高峰季都在過年後，因為人潮南北往返會使疫情擴大。」以最後順位施打日期1月初來計算，大約2周後才逐漸有保護力，等於一開放就要趕緊施打。

其中，又以幼童、老年人兩個族群最要當心，因為他們遲至12/8才能施打流感疫苗，由於免疫力低風險相當高，國泰醫院小兒科醫師沈仲敏建議盡量做好自我保護，例如飲食均衡增加抵抗力、出入公共場合配戴口罩，也可以考慮施打肺炎鏈球菌疫苗，藉此減少感染流感後併發肺炎的機率。

「如果擔心，也可以考慮自費施打流感疫苗，就不必等待。」沈仲敏說，自費疫苗只要到貨就能立刻施打，所以民眾可以多詢問診所、醫院，目前許多小兒科診所皆採取預約制，目前已有診所自費疫苗到貨，已經有民眾前去施打。

許多人關心何時打流感疫苗，但也有部分民眾堅持不打，甚至也包括一些醫護人員。「只要增強免疫力，多注意相關症狀就好。」一位護理人員坦承擔心疫苗的存放環境不夠安全，所以自己的小孩從小到大從未打過任何疫苗，當然也包括流感。

但這位護理人員也說，正因為自己有專業知識才做這個決定，她的孩子也因此得過流感，當時她就按照症狀治療的方式照顧孩子。「其實這個心理壓力相當大！」她坦言。

沈仲敏說，多數家長擔心疫苗副作用，但目前研究證實流感疫苗的安全性很高。「我自己兩個小學階段的孩子都是從小打到大。」廖俊星全家也是每年施打流感疫苗，他說：「真的不要賭，今年我們醫院的流感重症都是沒有打疫苗的。」（未完）（記者／張雅淳）（本文、圖經CTWANT授權使用）

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(中時電子報)